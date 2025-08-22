İÇİŞLERİ Bakanı, Şehit Ailesi Ziyareti Gerçekleştirdi

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’NIN ZİYARETİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum’da önemli bir ziyarette bulundu. Burada, şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in ailesini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit ailelerine yazdığı mektubu okudu. Ziyaret sırasında aile ile bir araya gelen Yerlikaya, duygu dolu anlar yaşadı.

MEKTUP VE DUA

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımızın şehit ailelerine yazdığı mektubu okuduk. Erzurum’da kahraman şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in kıymetli ailesini ziyaret ettik. Babası Süleyman Bey, annesi Lütfiye Hanım ve ailesinin tüm fertleriyle bir araya geldik, dualar ettik” diye belirtti. Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu sözlerini hatırlattı: “Şüheda yurdu topraklarımızın her karışı, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Onların emanetlerine sahip çıkmak devletimizin en temel vazifesidir.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Yerlikaya, Türk milletinin tarihsel sorumluluğuna vurgu yaparak, “Bugün millet olarak, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda tarihi bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkarak, milletimizle birlik ve beraberlik içinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Türkiye’nin güvenliği ve birlikteliği için atılan adımların önemini gözler önüne serdi.