İçişleri Bakanı Siber Suç Operasyonlarını Duyurdu

İÇİŞLERİ BAKANI OPERASYONLARI DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi” gibi siber suçlarla ilgili yapılan operasyonları duyurdu. Bu operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. Sakarya, Antalya, Osmaniye, Aydın, Hakkari, Erzurum, Bolu ve Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Mersin, Eskişehir, Manisa, İzmir, Kayseri, Yozgat, Denizli, Gaziantep, Kırıkkale, Düzce, Trabzon, Uşak ve Hatay olmak üzere toplam 25 ilde düzenlenen bu operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN DİJİTAL MATERYALLER

Yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden “Büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü” gibi paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri şahıslardan “işlem ücreti” adı altında para talep etmek ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşların mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirerek, bilgileri ve rızaları olmadan mevcut bakiyelerini farklı banka ve kripto varlık borsası hesaplarına transfer ettikleri MASAK raporlarıyla belirlendi. Bu şüphelilere karşı savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.

FARKINDALIK MESAJI

Yerlikaya, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MASAK çalışanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin, biz gereğini yapalım.” ifadelerini kullandı.