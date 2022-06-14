İçişleri Bakanı son gelişmeleri anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devam eden operasyonlarda terör örgütü PKK’ya bir darbe indirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Size son gelişmeyi söyleyeyim. Şu anda Afrin’de, Amanoslar’a sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçirdi.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan süren operasyonlara ilişkin açıklama geldi. Bakan Soylu, “Şu anda Afrin’de Amanos’lara sızmak isteyen teröristleri, arkadaşlarımız silahlarıyla birlikte ele geçirdi” dedi.

Bakan Soylu, İstanbul’da polise yumruk atan DBP’li Salihe Aydeniz’le ilgili de konuştu. Soylu, “Polisimize karşı girişilen bu davranışın bedeli ağır olur.” ifadelerini kullandı.