İçişleri Bakanı Soylu: 1 ay teknik takip yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de gerçekleştirilen ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ hakkında konuştu.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle; Şu anda Kökünü Kurutma 36’ncı operasyon. Son bir yılda 29 bin 800 kişi tutuklandı. Bunlar imal ve ticaret yapanlar. Hedeflenen tek bir şey var, nesillerimizi uyuşturucuya alıştırmaya çalışanlara gerekli dersi verebilmek. Şimdi kahraman arkadaşlarımız onları devletin nasıl bir devlet olduğunu gösterecekler.

Tam 5 koordine edilerek 236 adres, 225 kişi alınacak. 5 ay teknik takip yapıldı, bunlara yönelik dosyalar hazırlandı. Bunlar projeli operasyonlardır. Bu sahada bu işi yapanları hem caydırmaya hem de adaletin gücünü hissettirmeye yönelik operasyonlardır. Ben çok başarılı bir netice olacağını düşünüyorum. Bunlara devam edeceğiz.

Her operasyon böyle, şu anda 1472 personel sahada. Operasyonu koordine eden yöneticilerimiz hariç 1472 kişi bu 225 kişiyi ve 236 adresi almaya yönelik. Çağrımız şu ABD ve Avrupa şu an pes etmiş durumdadır. Türkiye’de biz buna müsaade edemeyiz. Hükümetimizin bu konudaki konsantrasyonu tektir; uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Buna Türkiye ve dünya şahit olacak.

Operasyonun ayrıntılarını açıklayan Bakan Soylu şunları söyledi; Toplam bin 1472 polis ve jandarmamızın katılımıyla aynı zamanda 24 dedektör köpeği sabah saat 06.15’te başlayan operasyonumuz 225 hedefimizden 202’sine şu an arkadaşlarımız ulaştı ve ekiplerimiz gözaltına aldılar.

Bu Türkiye’deki 36. Kökünü Kurutma Operasyonu’dur. 2017 yılında 941 olan uyuşturucya bağlı ölümler 2022 yılı sonu itibarıyla 250 oranındadır. Yani Türkiye bunu 1/4’e düşürmüştür. Türkiye dünyaya uyuşturucuyla mücadelenin nasıl olduğunu göstermektedir. Bizden kimse acıma beklemesin.