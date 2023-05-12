İçişleri Bakanı Soylu: Amerika seçime müdahale ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı programda Amerika Birleşik Devletleri’nin seçime müdahale ettiğini söyledi.

Böyle önemli bir yarışta karşı karşıya kaldığımız durum iyi tartışılmalı. Bu bütün seçimi özetleyecek bir tablo. Tehdit ve şantaj burada eski Türkiye manzarası var. Kasetler, tehditler şantajlar ortaya saçıldı. Burada bir operasyon var. Uluslararası alandan servis edilen bir şekilde itibar suikastı şekilde ortaya döküldüğü görülmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına gelmesi Deniz Baykal’ın bir kaseti ile olmuştu. Kılıçdaroğlu o dönemde ‘kesinlikle aday olmayacağım’ demişti. Sonra döndü aday oldu.

ABD SEÇİME MÜDAHALE EDİYOR

Amerika en başından beri bu seçime müdahale ediyor. Biden, 2016’da darbe ile bu işi yapamadık, bu sefer darbe ile değil seçim ile gerçekleştireceğiz dedi. Temel mantık İnce eskiden CHP’nin adayı onu çekersek biz ona giden oyları almış oluruz. Siyasetin okuması böyle değildir. CHP’nin aldığı oyların önemli bölümü oraya yönelmiştir zaten. Geçmişte bu partilere oy verenlerde ciddi bir konsolidasyon var. Diğer oylar da protesto oylar, sandığa gitmeyecek ve kararsız oylar. Kararsız oylarda da adaylar çerçevesinde Kılıçdaroğlu’nu beğenmeyenler öbür oylara yöneliyor. Bizim bazı politikalarımızı beğenmeyenler öbür tarafa yöneliyor.

FETÖ HALA DEVREDE

FETÖ hala devrededir. Depo kayıtlarla devrede. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken bir adaya operasyon çekiliyor. bu operasyonu millet görüyor. Burada bir operasyon olduğu görülmektedir.