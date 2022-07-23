İçişleri Bakanı Soylu: Bu gelecekten mahrum olmayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında POLSAN’ın önemine değindi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Polis Sandığı’nın öz varlıkları son 5 yılda 1,4 milyar liradan 3,7 milyar liraya yükselerek, yaklaşık 3 kat artış gösterdi. Bugün ise öz varlıkları 5 milyar lirayı aşmıştır. FETÖ’nün kirli elini uzattığı dönemlerde iyi yönetilemediği ve istismar edildiği için sürekli düşen ortak sayısı, yapılan kanuni düzenlemenin ve olumlu sonuçların da etkisiyle 45 binlerden 109 bine çıktı” dedi.

Bakan Soylu, Twitter’daki hesabından Polis Bakım ve Yardımlaşma Sandığı’na (POLSAN) ilişkin, “Polis arkadaşlarım; POLSAN artık güçlü, POLSAN artık gelecek vadediyor. Bu gelecekten mahrum olmayın. Sandığınıza ve emekliliğinize sahip çıkın” mesajıyla paylaşımda bulundu.

Soylu, “Kıymetli polis arkadaşlarım; sizlere polislerin sahibi olduğu ve FETÖ terör örgütü tarafından ekonomik ömrü 2035 yılına kadar ulaşamayacak şekilde içi boşaltılan POLSAN’ın son 5 yılda, özverili bir yönetimle elde ettiği olağanüstü başarısını ve ekonomik ömrünün sonsuza ulaşmasının hikayesini anlatacağım. Üye olmayan polis kardeşlerimi de Polis Sandığı’na davet edeceğim” ifadelerini kullandığı açıklamasında şöyle dedi:

“Polis Sandığı’nın öz varlıkları son 5 yılda 1,4 milyar liradan 3,7 milyar liraya yükselerek, yaklaşık 3 kat artış gösterdi. Bugün ise öz varlıkları 5 milyar lirayı aşmıştır. FETÖ’nün kirli elini uzattığı dönemlerde iyi yönetilemediği ve istismar edildiği için sürekli düşen ortak sayısı, yapılan kanuni düzenlemenin ve olumlu sonuçların da etkisiyle 45 binlerden 109 bine çıktı.

Polis Sandığı’nın sahibi olduğu Ankara Sigorta, öncesinde hiçbir yıl teknik kara ulaşamamıştı. 2018 yılında Ankara Sigorta’nın tamamına verilen satın alma teklifi, uzun vadeli 125 milyon liraydı. 2018 yılında teknik kara geçti ve 4 yılda, toplam satış teklifi kadar kar etti. Son olarak şunu ifade etmek isterim; 2022 yılında sandığa üye olacak bir polis arkadaşımız, enflasyondan arındırılmış bir şekilde 30 yıl sonunda 850 bin TL ile 1 milyon TL arası emekli ikramiyesi alacak. Polis Sandığı’na üye olmayan polis kardeşlerim; çalışma arkadaşlarım bilir, bu hikayenin başarılı olması için hepimiz çok büyük emek sarf ettik, samimiyet ve dürüstlükle çalıştık, sonunda bu başarıyı elde ettik.”