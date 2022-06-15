İçişleri Bakanı Soylu: Dünyada benzeri yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı merkezi hakkında konuştu ve böyle bir merkezin dünyada benzeri olmadığını belirtti.

Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Burası 112 acil çağrı merkezi. Türkiye’de 81 tane merkez var. Türkiye’deki çağrı merkezlerimize günde 300 bin çağrı geliyor. Sağlıktan afete, polisten jandarmaya, sahil güvenliğe kadar hepsi burada toplandı.

Bakan Soyludan önemli açıklamalar

24 SAAT BOYUNCA HİZMET

Bu proje yaklaşık 12-13 yıl önce başlamıştı. 15 Temmuz’dan sonra arkadaşlarımızla oturduk, Türkiye’nin böyle bir sistemi hak ettiğini konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu arz ettik ve 2021 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 81 ilde bu çağrı merkezlerinin tamamına geçtik. Bu çağrı merkezinde 1381 kişi çalışıyor. İstanbul’a 24 saat boyunca hizmet ediyorlar, vardiya usulü çalışıyorlar. Günde 45-50 bin çağrı sadece İstanbul’da alınıyor. Bütün burası, bu çağrıların tamamını alıp ilgili birimleri yönlendirme kabiliyetine sahip.

Buranın en temel sıkıntılardan bir tanesi asılsız çağrı. Yurt genelinde her gün yüzde 65 asılsız çağrı alıyoruz. Bu korkunç bir rakam. Vatandaşlarımızdan bir ricam var. Burayı kendi işi dışında meşgul edilmemesi gerekiyor. Telefonu denemek için arayanlar var.

DÜNYADA BENZERİ YOK

Bu merkezin dünyada benzeri yok. Burada spor salonunda eğitim salonlarına kadar, basın merkezlerinden spor salonuna kadar her şey mevcuttur. Kendi ihtiyaçlarımıza göre planladık. Bizim istediğimiz bir şekilde, dünyaya da baktık ve ondan önce tecrübelerimizle yaptık. Bu çağrı merkezi dünyada en iyi yazılımı yapan çağrı merkezidir. Bizim mühendislerimizle gurur duymak lazım.