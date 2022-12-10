İçişleri Bakanı Soylu: Esefle kınıyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu’nun TBMM’deki sözlerine yanıt verdi.

Bakan Soylu, ‘Uyuşturucuyla mücadele konusunda ‘söyleyeceklerimi teker teker not almanızı ve kendi içinizde bir muhasebe yapmanızı da ben size tavsiye ediyorum.’ dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2023 bütçe tekliflerinin görüşülmesine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Milletvekilleri, Genel Kurul’da söz aldı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek, “Kendi ifadenizden söylüyorum sayın bakanım. Diyorsunuz ki ‘Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalıyoruz’. Bu; ayda 20 bin, yılda 260 bin uyuşturucu satıcısı anlamına gelir. Bu kadar satıcının olduğu yerde kullanıcı sayısını düşünmek bile istemiyorum. Ya matematikle aranız yok ya da siz Türkiye’yi İçişleri Bakanlığı’nız döneminde bir uyuşturucu merkezi haline getirmişsiniz” diye konuştu.

‘ESEFLE DEĞERLENDİRİYORUM’

Bakan Soylu ise Dervişoğlu’na cevaben, “İYİ Parti’nin grup başkan vekilini dinledim ve tavsiyelerini de aldım. Konuşma metnini tamamen iftiraya hem devlete hem bizlere tamamen hakarete ve maalesef tamamen Türkiye Cumhuriyeti’ni suçlayıcı bir anlayışa döndürüp, Türkiye’nin terörle şanlı mücadelesine bir cümle bile ayırmamasını esefle değerlendiriyorum. Hiçbir şey söylemedim, söylemeyeceğim. Ben nasıl dinlemişsem akşamsöyleyeceklerimi de yerlerinde oturarak dinlemelerini kendilerine tavsiye ederim. Aynı zamanda da söyleyeceklerimi teker teker not almanızı ve kendi içinizde bir muhasebe yapmanızı da ben size tavsiye ediyorum” dedi.