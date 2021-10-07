İçişleri Bakanı Soylu: HDP milletten özür dilemeli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü ile ilgili yaptığı açıklamasında HDP’yi sert sözlerle eleştirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, “HDP bu milletten özür dilemedi. Süslü süslü laflar, amalar, hapishaneden pişkin tweetler, utanmadan hâlâ Kandil’i adres göstermeler, gösterilen adresi birlikte not almalar. Hâlâ kimse özür dilemedi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni”nde yaptığı konuşmada, vesayet macerasının 2010’dan sonra terör üzerine evrildiğini belirterek, doğu ve güneydoğuda PKK, Suriye’de PKK/PYD, Irak’ın kuzeyinde DAEŞ ve içeride FETÖ eliyle Türkiye’nin terör vesayetiyle sarmalanmaya çalışıldığını vurguladı.

Terörle mücadelede ortaya konulan bakışın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı karar alma avantajıyla yüksek performans ürettiğini dile getiren Soylu, “Türkiye’yi vesayet sistemine döndürmek isteyenler, oranın üzerinden siyasetin ve demokrasinin zafiyetine parmak basmak isteyenler, parlamenter sistem rüyasıyla yatıp, parlamenter sistem rüyasıyla kalkmaktadırlar” dedi.

Operasyon sinyali

2018’de başlanan parmak izi entegrasyonu sayesinde bugüne kadar 129 bin 640 asayiş, 4 bin 312 terör, 8 bin 223 narkotik olayının aydınlatıldığını söyleyen Soylu, “Bu parmak izlerinden aydınlatılan olaylardan bin 209’u sadece cinayetti ve cinayetten yakalanan şüpheli sayısı da bin 913’tür” bilgisini paylaştı. Yeni güvenlik stratejisinin birinci paradigmasının, “tehlikeyi kaynağında yok etmek” olduğunun altını çizen Soylu, “Önümüzde bir sonbahar-kış operasyonu var. Eğer bu hızla gidersek, belki bir sonbahar-yaz operasyonu daha yaparız, sonrasına gerek kalır mı bilmiyorum” dedi.