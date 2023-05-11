İçişleri Bakanı Soylu: Kampanya renkli gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı programda seçime dair konuştu ve kampanyanın renkli gittiğini söyledi.

İşte Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları: Bana göre kampanya çok renkli gidiyor. Türk siyasi hayatında da dünyada da muhalefet hep etki altında seçime gittiğini ifade eder. Muhalefet seçim sürecinde bir mağduriyet yaratma yaratır. Bu siyaseten böyledir. Seçim aslında taraflar açısından herkesin kendi kampayasını yapabildiği, her şeyi açıkça dile getirebildiği bir kampanya yürüyor.

Türkiye’de tam bir demokrasi şöleni var. İstanbul’da biz bilboard bulmakta zorlanıyoruz. İBB’nin baskısıyla bizim afişler kaldırılıyor. Eğer iktidarda karşımızdakiler olsaydı siyaseten adım attırmazlardı. İktidar şu anda herkesin istediği gibi kampanya yapılmasına zemin hazırlıyor.