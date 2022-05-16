İçişleri Bakanı Soylu, Katarlı yetkililerle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar’da düzenlenecek 2022 FİFA Dünya Kupası öncesi Katarlı yetkililerle görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar’da düzenlenecek 2022 FİFA Dünya Kupası öncesi, Dünya Kupası Güvenlik ve Operasyon Komitesi Başkanı Tümgeneral Abdülaziz Al Ansari ile videkonferans toplantısı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar’ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık’ta düzenlenecek olan FİFA 2022 Dünya Kupası’nda alınacak güvenlik önlemleri çerçevesinde Katarlı yetkililer ile görüştü.

Bakan Soylu, videkonferans yöntemi ile Dünya Kupası Güvenlik ve Operasyon Komitesi Başkanı Tümgeneral Abdülaziz Al Ansari’yle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda turnuvada uygulanacak tedbirler ve güvenlik önlemleri ele alındı.

Dünya Kupası güvenlik önlemleri çerçevesinde toplam 3 bin 251 Türk Polisi’nin görev yapacağı açıklanmıştı.