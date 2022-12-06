İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu zavallı bir adam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine sert tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ‘zavallı’ ifadesini kullandı.

Soylu, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in tweetini alıntılayarak, “Kılıçdaroğlu zavallı bir adam.

Belediye başkanlarının korkusundan, Akşener’in çalımlarından sıyrılmak gündem değiştirmek için avaneleriyle iftira/hakaret ediyor ettiriyor. Peki yeni tetikçisi FETÖ’cü avukata nasıl teslim oldu? Cevap:

Kaset kumpası sonrası “Elektronik Kelepçe” paylaşımını yaptı.