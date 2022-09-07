İçişleri Bakanı Soylu: Kökünü kurutacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Narko Alan Projesi hakkında konuştu ve sıkı denetimlerin devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Uyuşturucu ile mücadelede kökünü kurutma operasyonu kapsamında alan kapatıyoruz. İstanbul’da 10 Ağustos-6 Eylül arası, Narko Alan Projesiyle 7 ilçe 16 mahallede sıkı denetim. Sonuç alıyoruz, alacağız. Kökünü kurutacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu paylaşımında ayrıca, son 1 yıl ve son 1 ayda İstanbul’daki Narko Alan Uygulamalarının verilerini paylaştı. Bakan Soylu’nun paylaştığı tabloya göre; İstanbul’da 7 ilçe 16 mahallede haftalık 7 gün esasına göre yapılan güçlendirilmiş Narko Alan Uygulamaları kapsamında, 28 Eylül 2021 ve 6 Eylül 2022 tarihlerinde Beyoğlu ilçesi Hacı Ahmet, İstiklal, Yenişehir, Çukur, Kalyoncu Kulluğu, Bülbül, Bostan, Sururi Mehmet Efendi mahallelerinde ‘Dar Alan’ uygulamaları gerçekleştirildi.

396 bin 898 kişi ve 77 bin 158 araç denetlendiği uygulamalarda; çeşitli suçlardan aranan 371 kişi ve 51 yoklama kaçağı yakalandı. Ayrıca 19 kilo 105 gram uyuşturucu madde, 2 bin 316 sentetik ecza, 314 ecstasy, 1 çalıntı oto, 13 çalıntı motosiklet, 69 ruhsatsız tabanca, 18 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 675 fişek ele geçirildi.