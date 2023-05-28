İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu eşi ile birlikte İstanbul’da kullandı.
Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Dobruca Ortaokulu’na eşi Hamdiye Soylu ile birlikte saat 09.30 sıralarında gelen İçişleri Bakanı Soylu oyunu 1003 numaralı sandıkta verdi.
Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Dobruca Ortaokulu’na eşi Hamdiye Soylu ile birlikte saat 09.00 sıralarında gelen İçişleri Bakanı Soylu oyunu 1003 numaralı sandıkta verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Dobruca Ortaokulu’nda kullandı. Eşi Hamdiye Soylu ile birlikte sabah saatlerinde okula gelen Soylu, vatandaşlarla selamlaşarak, oyunu 1003 nolu sandıkta kullandı.