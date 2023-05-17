İçişleri Bakanı Soylu: Şehitlerimizin intikamı alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta düzenlenen operasyonlarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi’nde başlatılan operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yaptıkları araştırmalarda; haklarında örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri tespit edildi. Şüphelilerin aynı zamanda, yapılan mülakat sınavlarında aday numarası üzerinden kodlama yaparak FETÖ/PDY mensuplarını kamu görevlerine sızdırdığı da belirlendi.

Ekipler çalışmaların ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Polis, 3 aktif astsubay, 2 aktif uzman çavuş, 1 aktif uzman erbaş, 1 ihraç üsteğmen, 1 ihraç teğmen, 1 emekli astsubay, 1 İstifa etmiş uzman çavuş, 7 eski askeri öğrenci ve 1 avukat olmak üzere toplam 19 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ünün yurt dışına kaçtığı tespit edilirken 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.