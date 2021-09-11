İçişleri Bakanı Soylu: Sınırda tüm tedbirler alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasa dışı göç konusunda yaptığı açıklamasında sınırda tedbirlerin alındığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Son üç yılda İran sınırında 1 milyon 250 bin kaçak göçmenin geçişi engellendi. Eğer bunlar engellenmeseydi hepsi Türkiye’ye gelirdi. Şu anda da herhangi bir göç dalgası yok” dedi

Şırnak’ta hem Dicle’nin hem de Habur ve Hezil çayının birleştiği Irak sınırında ilk etapta 34,5 kilometrelik bir sedde, aynı zamanda da bir duvar çalışması olduğunu kaydeden Bakan Soylu, şöyle dedi: – DSİ hazırlığını yaptı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü üzerinden çıkacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da burada TOKİ’nin yaptığı duvarlar gibi gerçekleştirecek. Oradan Hakkari’ye geçtik. – Hakkari’de şu anda yine yaklaşık 43 kilometrelik bir duvarımız söz konusu. Bu da Esendere’den başlayan Hakkari- İran sınırı. Şu ana kadar 15,5 kilometresi bitti, 4,5- 5 kilometre daha, 20 kilometreyi tamamlayacak bir sınır duvarını bu yıl sonu itibarıyla gerçekleştireceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl oradaki hattın kritik olan bölümünü bitirip, diğer hatta doğru geçeceğiz. – Yine özellikle toplam büyüklüğü 120 kilometre civarında olan yerde birtakım yerler var. Oraya da farklı tedbirler alacağız. Yani 3 bin metrelerden bahsediyorum. Diğer yerlerde devam edeceğiz. Bizim bir Iğdır- İran sınırımız vardı, bir Ağrı- İran sınırımız vardı. Iğdır-İran sınırıyla Ağrı- İran sınırı ve Van- İran sınırının 241 kilometresinin 175 kilometresi şu an sona erdi, yapıldı. – Van’da 2- 3 etap var, bu etaplardan birisinde yoğun mayın temizliği var. Hemen hemen bitti sayılabilir. Biten kısmın montesine bugün başlandı. Van- İran sınırındaki 231 kilometreyle ilgili de yaklaşık 1 milyar liralık keşif bedeli var. Maliye Bakanlığımızla konuşuldu. – Sayın Cumhurbaşkanımız talimatını verdi ve Van-İran sınırının, şu an ihale edilen ve yapım aşamasında olan 64 kilometrenin dışındaki 230 kilometrelik bölümü de yaklaşık keşif bedeli 1 milyar lira olan sınır duvarları da ihaleye hazır hale getirilmesi için bütün çalışmaları yapılıyor. – İran sınırının tamamı Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır dahil olmak üzere güvenlik duvarlarıyla beraber bitecektir. Bu yıl itibariyle Van açısından söyleyebilirim; bu 220 kilometreyi bitirmeye çalışacağız. Çünkü geçen yıl zorlu kış şartlarında çalıştık, bu yıl da çalışacağız. Sınır hattında alınan güvenlik önlemlerine de değinen Soylu, şunları belirtti: – Türk Silahlı Kuvvetleri, hudutta gerekli tedbirleri almış vaziyette. Biz bugün bu tedbirleri alıyor değiliz, yaklaşık 3 yıldır gerek kaçak göç gerek uyuşturucu ticareti, gerekse terörle mücadele sebebiyle burada tüm tedbirlerimizi alıyoruz. – TSK huduttaki koruma tedbirlerini alıyor. İçişleri Bakanlığı olarak İran sınırındaki tüm duvarları gerek fiziki güvenlik sistemlerini gerekse de sadece 108 milyon avro bu da 1 milyar liranın üzerinde 341 elektro- optik kuleler, aynı zamanda termal kameralar ve iletişim kuleleri olmak üzere bütün sınır boyuna örüldü. O projenin de yüzde 90’ı sona erdi.