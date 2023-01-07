İçişleri Bakanı Soylu: Terör kırmızı çizgimizdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye değindi ve düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu ülkede 5 bin 558 çocuğu annelerinden, babalarından koparıp istismar ederek dağa çıkarıyorlardı. Bugün sayı 57’ye düştü. Oradan gelenlerin sayısı da onun neredeyse 3 katı kadar. Biz terör örgütlerinin oluşturmuş olduğu o iklimi dağıttık, parçaladık, yaktık ve yok ettik. Terör, kırmızı çizgimizdir. Annelerin ortaya koymuş olduğu bu iradenin sonuna kadar arkasındayız” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir’de düzenlenen ‘1’inci Uluslararası Evlat Nöbeti Aileleri Kongresi’ne katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, “Tarih, bize çok şey öğretiyor. Öğretmeye de devam edecek. Bunu hep beraber görüyoruz ve yaşıyoruz. Aslında çok zor bir dönemden, çok zor bir boğazdan geçtik. Geçen gün Şırnak’ın terörle maruf olan çok sıkıntılı olarak yıllarca ülkemize meydan okuyan bir vadisindeydim. Cudi Dağı’nın Tuşimiya Vadisi’nde. Hayatımda gördüğüm en ürkütücü yerlerden bir tanesiydi. Terör örgütünün kahraman evlatlarımız tarafından temizlendiği en son yer olarak nitelendirebilirim. Elimizi attığımız zaman hemen yerin üstünden 6 bin 500- 7 bin Kalori kömürün çok rahatlıkla alınabileceği bir yerdeydim. Bazen 1000- bin 500 yüz metrelik bir yerler vadiyi girintili ve çıkıntılı bir hale getirmiş. Yüzlerce mağara, istediği gibi herkesin saklanabileceği bir alan tesis etmiş. Tam da Türkiye’yi yıllardır o Tuşimiya Vadisi gibi bir koridora sokmak istediler. Her birimize dokundular. Dokunulmadık tarafımız kalmadı. ‘Ben inançlıyım, ben dindarım’ diyen insanlara dokundular. Geleneğini, göreneğini, anneannesini, kimliğini annesinin ve babasının öğretisini, yaşamaya ve geleceğe aktarmaya çalışan masumiyetiyle ayakta durmaya çalışan bu milletin her bir birimine dokundular. Pergeli Anadolu coğrafyasının sabit ayağını ortasına koyup etrafımızdaki coğrafyayı Anadolu’nun özünü çekip istedikleri gibi diğer ayağıyla 360 derecelik bir eksen çizip istedikleri gibi o coğrafyaları teslim alabilmek için belkemiğimizi almak istediler ve yıllardan beri bu operasyonu sürdürüyorlar. Yıllardan beri bu operasyonu laik-dindar, Türk-Kürt, Sünni-Alevi, köylü-şehirli bütün bunların üzerinden taşımaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Aynen Tuşimiya Vadisi gibi” diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapılan yatırımlara değinen Soylu, “Bingöl’de fabrika kuruldu. 5 milyar liralık bir yatırım. İlk etapta ekonomik olarak dokunduğu kişi sayısı 10 bin ama o coğrafyadaki 100 binlerce aileyle ticari olarak ilişki içerisinde. Şimdi Bingöl’de yaklaşık 600 milyon dolarlık Erdemir tarafından bir tesis kuruluyor. Bir perde fabrikası 2 bin kişi çalıştırmak için inşaatının kabasını bitirmiş, bütün iç hazırlıklarını yapmış ve oranın ekonomisine katkı koyabilmek için gün sayıyor. Tam 450 bin metrekare Diyarbakır’ın merkezinde Orta Doğu’nun en büyük lojistik merkezini kurduk. Gabar’da kalitesi çok yüksek olan Şırnak’a bir petrol şehri haline getirmiş bulunan petrol bulunduktan ve Şırnaklı hemşehrilerimizin yüzü güldükten sonra bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Daha bu başlangıç. İkinci alandaki arama çalışmaları inşallah mart ayı sonunda bize başka bir müjdeyi verecek diye ümit ediyoruz ve bekliyoruz” ifadelerini kullandı.