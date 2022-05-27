İçişleri Bakanı Soylu’dan 27 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 Mayıs Darbesi’nin 62. yılı dolayısıyla ilgili mesaj yayınladı.
27 Mayıs Darbesi’nin 62. yılı nedeniyle bir mesaj paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tarihi gerçeği hatırlamak! Çanakkale Şehitlik Abidesi, Rahmetli Adnan Menderes’in gayretiyle yapıldı, yeniden ihyası Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından…” dedi.
Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam edildiği 27 Mayıs darbesinin üzerinden 62 yıl geçti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 Mayıs Darbesi’nin 62. yılı nedeniyle bir mesaj paylaştı.
Bakan Soylu, “Tarihi gerçeği hatırlamak! Çanakkale Şehitlik Abidesi, Rahmetli Adnan Menderes’in gayretiyle yapıldı, yeniden ihyası Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından…” dedi.