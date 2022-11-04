İçişleri Bakanı Soylu’dan deprem açıklaması

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama geldi.

İzmir’de 03.29’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Konak’ta minaresi yıkılan camide incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yapı stokunu gördükten sonra bir kez daha oturup İzmir hakkında hep beraber değerlendirme yapmak lazım” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası İzmir’e geldi.

Konak ilçesinde bulunan Selahattinoğlu Cami minaresinin yıkılması sebebiyle bölgeye gelen Bakan Soylu; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AFAD yetkilileri ile incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Burada açıklama yapan Bakan Soylu, “Bu yapı stokunun bir an önce değişmesi lazım. Allah muhafaza böyle bir yapı stokunda İzmir’de beklenen bir depremle karşılaşırsak anlaşılıyor ki daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Daha büyük, içimizi acıtacak, ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. Bu açıdan buradaki yapı stokunu gördükten sonra bir kez daha oturup İzmir hakkında hep beraber değerlendirme yapmak lazım” diye konuştu.

Deprem hakkında bilgi veren Bakan Soylu, “Gece yarısı 03.29 civarında İzmir’de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmada 14.4 kilometre derinlikte meydana geldi. Gerek İzmir gerekse Ankara’daki ilgili bölümlerimiz değerlendirmelerini yaptı. 3 vatandaşımız atlamak suretiyle yaralandı. Birisinin durumu ağır. Şu anda müdahalesi yapılıyor. Toplam 31 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere başvurdu. Buca’ya da geçeceğiz. Allah’a şükür can kaybı yok ama yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar, bir takım hasarlar söz konusu. Bu konuda tespit yapacağız” sözlerine yer verdi.