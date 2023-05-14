İçişleri Bakanı Soylu’dan seçim açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün gerçekleştirilen seçimlere dair önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim güvenliğiyle ilgili, “601 bin güvenlik görevlimiz şu anda görevlerinin başında ve seçimin sonuna kadar güvenliği sağlayacaklar” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, seçim güvenliğiyle ilgili şunları söyledi:

“601 bin güvenlik görevlimiz şu anda görevlerinin başında ve seçimin sonuna kadar güvenliği sağlayacaklar.”