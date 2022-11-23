İçişleri Bakanı: Şu ana kadar can kaybı bilgisi almadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce’de meydana gelen depremde henüz can kaybı bilgisi alınmadığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bartın yani deprem merkezi etrafındaki tüm illerde yaptığımız taramalarda şu ana kadar can kaybı bilgisi almadık” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce’de meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı.

Bakan Soylu’nun, açıklamaları şöyle;

Hepimize geçmiş olsun. Sabah saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde Gölyaka Düzce merkezli bir deprem meydana geldi.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bartın yani deprem merkezi etrafındaki tüm illerde yaptığımız taramalarda şu ana kadar can kaybı bilgisi almadık. Bazı köylerde ahır yıkıntıları bilgileri var bunlar taranıyor. Şu ana kadar Düzce’de birinci kattan atlama sebebiyle panik sebebiyle yaralanma bilgisi var hastaneye intikal ettiği bilgisi var.