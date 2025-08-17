İçişleri Bakanı Suçluları Türkiye’ye İade Etti

SUÇLULARIN İADESİ AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 4 olmak üzere toplam 10 suçlunun yakalandığını ve ülkemize iade edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, suçluların 4’ünün Gürcistan, 2’sinin KKTC, 1’inin Bulgaristan, 1’inin Polonya, 1’inin Almanya ve 1’inin Lübnan’dan Türkiye’ye getirildiğini belirtti.

YAKALANAN ŞAHISLAR

Yerlikaya, “Bizden kaçamayacaklar” başlıklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş., S.S., ile ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı!” Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini açıkladı.

İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR

Yerlikaya, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliği ile yakalamaların gerçekleştirildiğini vurguladı. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.M. isimli şahıs Bulgaristan’da, “Çocuğun Basit Cinsel İstismarı” suçundan N.C. isimli şahıs Polonya’da yakalandı. Ayrıca, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Daha Fazla Bilgi Alma ve Bulundurma” suçundan A.C.B. Gürcistan’da, “Hakaret ve Tehdit” suçlarından B.Y. Gürcistan’da yakalandı.

TEŞEKKÜR VE KUTLAMALAR

Bakan Yerlikaya, adalet sağlanması için fedakarca çalışan tüm bakanlık çalışanlarına ve yapılan operasyonlarda görev alan birimlere de teşekkür etti. “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar!” diyerek mesajını sonlandırdı.