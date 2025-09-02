İçişleri Bakanı, Suçluları Yakaladıklarını Açıkladı

YAKALANAN SUÇLULARIN İADESİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bülten’le aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan, Arnavutluk, Senegal ve Yunanistan’da yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Kırmızı Bülten’le aradığımız 12, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu, Gürcistan (8), Arnavutluk (2), Almanya (2) Senegal ve Yunanistan’dan ülkemize getirdik” ifadesini kullandı.

ORTAK OPERASYONLARIN BAŞARISI

Gürcistan’da yakalanan isimler arasında T.G., M.A., M.A.D., C.Y., S.S., M.D., K.D., E.Ç., K.K., O.G., G.Ç. ve M.C.Ü. bulunuyor. Ayrıca ulusal seviyede aranan T.Y. ve M.U. da yakalandı. Yerlikaya, “Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliği sayesinde bu kişiler yakalandı” açıklamasını yaptı.

SUÇLAR VE YARGILAMA SÜRECİ

Bakan Yerlikaya, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olma, yağma, tefecilik, nitelikli yağma, tehdit, basit yaralama” gibi suçlarla ilgili yakalananların, toplamda yurt dışından Türkiye’ye iadelerinin sağlandığını belirtti. Özellikle Gürcistan’da, “kasten öldürme” ve “çocuğun cinsel istismarı” gibi ağır suçlardan aranan kişilerin yakalanması, iş birliğinin etkili bir şekilde yürütüldüğünün bir göstergesi oldu.