İçişleri Bakanı, Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “554 bin Suriyeli ülkesine gönüllü döndü. Onurlu dönüş için çalışıyoruz. Türkiye’de şu anda 3 milyon 381 bin Suriyeli var. Azalıyor, daha da azalacak.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7 canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki mülteci sayısına ilişkin bilgi veren Bakan Soylu, atılacak adımları anlattı.

Bakan Soylu’nun açıklamaları şöyle:

2011’den itibaren Suriye iç savaşı var. İç savaşı biz çıkarmadık. O bölgede Arap Baharı ile karmaşıklık oldu ve Türkiye’ye de yansıtmak istediler. Orada 500 bin insan hayatını kaybetti. Hepimiz bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. O bölge bizim şu anda tamamen güvenlik kontrolümüz altında. Erdoğan dünyaya bir harita gösterdi, en büyük insanlık trajedisi yaşandı, bu bölgeye sahip çıkalım, evler yapalım, tampon bölge oluşturalım, eğitimini sağlığını sağlayalım, dedi. Biz sömürgeci bir millet değiliz ama Amerika’nın, diğer ülkelerin tarihinde vardır. Burada bir devlet düşünün ki, yüzyıllarca birlikte yaşadığı insanlar zora gidince elektriğini kendisi çözmüş, altyapısını yapmış. Bizim adanmışlığımız var. Bu adanmışlığı Avrupa’da Amerika’da göremezsiniz. Merkel’i diğerlerinden ayırırım. Bunun büyük sorun olduğunu, bunun insan yaklaşımında geldiğini, pragmatik tavır ile bunu ortaya koydu ama buna Alman devleti müsaade etmedi. Alman devletinin tek başına hareket etme şansı yok. ABD izin vermeden onlar hareket edemez. Fransa da Almanya da kafayı kaldırınca yukarıdan tokmağı yerler. Merkel bu adımı atamadı çünkü sen bu adımı atma dedi. Bu bölgeyi sahiplendirmişler. Bizim oraya burnumuzu sokmaktan hoşnut değiller. ‘Erdoğan bir bedel ödemeli, ona bir daha o izni vermeyeceğiz’ diyorlar. ABD devleti nobran bir devlettir.