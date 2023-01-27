İçişleri Bakanı: Tabloyu hep beraber görüyoruz

İzmir’in Kınık ilçesinde konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, batılı ülkelerin tutumunu eleştirdi.

İzmir programı kapsamında ‘Türkiye Yüzyılı’nda Muhtarlık Kurumunu Güçlendirme Çalıştayı’nda konuşan Bakan Soylu, “Dünyadaki tabloyu hep beraber görüyoruz. Güçlünün güçsüzü ezdiği, Afganistan’dan Pakistan’a kadar Yemenden Lübnan’a kadar Orta Doğu’dan Orta Asya’ya kadar neredeyse bütün Müslüman coğrafyayı karmakarışık etmeye yemin etmiş, batının bütün sorunlarını doğuya yıkmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıya olduğumuz apaçıktır.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir programı kapsamında Kınık ilçesinde, ‘Türkiye Yüzyılı’nda Muhtarlık Kurumunu Güçlendirme Çalıştayı’na katıldı. Çalıştayda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile muhtarlar yer aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalıştaydaki konuşmasında; muhtarların görevinin; devlet, millet, insanlık ve yetiştirildikleri coğrafyaya hizmetkarlık görevi olarak nitelendirildiğini belirterek, “Demokrasimizin mihenk taşı kıymetli muhtarlarımız ve dernek başkanları; sizlerle bir araya gelmekten duyduğum büyük gururu ifade etmek istiyorum. Muhtar denilince sadece yerel yönetimin en küçük hizmet birimi değil aynı zamanda merkezi idarenin de en güçlü birimlerinden birisi olan, her muhtarı kendi mesai arkadaşı olarak nitelendiren, hem meseleleri takip eden, hem talepleri anlayıp onları muhtarlarla çözme konusunda talimatlarını veren, iradesini ortaya koyan, Türkiye’de yepyeni bir anlayışı ve yepyeni bir hizmetkarlık modelini ortaya koyan, afetten uyuşturucuyla mücadeleye kadar, altyapıdan belediye başkanlarımızla mesai arkadaşlığına kadar çok önemli bir noktaya oturtan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her birinize sevgileri, selamları var. Mübarek üç aylara girdik. Bu mübarek gece ve aylar hürmetine Cenab-ı Allah zorunuzu kolay etsin, bizi kötülüklerden de muhafaza etsin. Dünyadaki tabloyu hep beraber görüyoruz. Güçlünün güçsüzü ezdiği, Afganistan’dan Pakistan’a kadar Yemenden Lübnan’a kadar Orta Doğu’dan Orta Asya’ya kadar neredeyse bütün Müslüman coğrafyayı karmakarışık etmeye yemin etmiş, batının bütün sorunlarını doğuya yıkmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıya olduğumuz apaçıktır. Allah’a hamdolsun ki bugün dünyada en çok insani yardım yağan ülke konumuna geldik. Dünyadaki birçok krizin çözülmesinde anahtar olan, Ukrayna-Rusya savaşı dahil olmak üzere bütün dünyanın gözünün içine baktığı, çözse de dünya bir dertten daha kurtulsa diye nitelendirdiği, Cumhurbaşkanı’mız önderliğinde Türkiye dünyadaki bu problemlere çare üreten tek ülke konumunda olmaktadır” dedi.

‘KİMSEYE HAKSIZLIK YAPMADIK’

Dünyadaki 600 yıllık Osmanlı egemenliğine değinen Bakan Soylu, “Kimseye haksızlık yapmadık, sömürmedik. Hiçbir mazlumun ahını almadık. Gittiğimiz hiçbir noktada, ‘Sizin atalarınız bize böyle bir şey yaptı’ diye sitem eden, ecdadımızı kötüleyen bir söz duymadık. Bir insanımız dünyanın dört bir yanına gittiğinde, Türk olduğunu söylediğinde, ecdadımızın bize bıraktığı onurlu mirasının karşılığını görmektedir. Hem de bugün o onurlu mirası devam ettiren bir anlayışın mensubu olmanın karşılığını görmektedir. Bu önemli bir durumdur. Üzerimizdeki sorumluluk ve yükümlülük ağırdır. Büyük dağın büyük karı olur. Henüz daha yeni başladığımızı ifade etmek isterim. Ecdadımızın bize bıraktığı emaneti sürdürmek zorunda olduğumuzu ifade etmek isterim. Almanya’nın Mevlana’sı, Yunus Emre’si olsaydı İçişleri Bakanı böyle konuşabilirdi. Biz bir büyük milletin evlatlarıyız. Sorumluluğumuz büyüktür. Etrafımızdaki coğrafyayı ne kadar karıştırmak istediklerini biliyoruz. Onları bu ateş çemberinden çıkarmak da bizim sorumluluğumuzdur. Muhtarlarımız evlere filyasyonlara gittiler. Avrupa ve Amerika yaşlıları ölüme terk ederken, alışverişlerini hep beraber evlerine gidip yaparak, onlara ‘Bu salgından etkilenip hastanelere düşmeyin’ diye siz dediniz. Afetle karşı karşıya kaldığımızda ilk eli uzatan siz oldunuz. Almanya’da 1,5 yıl geçti hala selden etkilenen insanlara yardım gitmediğini takip ediyoruz. Bence onlardan daha zengin değiliz ama bütün dünya biliyor ki biz, onlardan daha insanız, daha çok insanı seviyoruz ve daha yardımseveriz. Siyasetin tanımlamadığı birçok görevi yapmayı kendi insanlık vazifemiz olarak görüyoruz” diye konuştu.

‘HİÇBİR ŞEY SORMADAN HAREKET EDEBİLECEĞİMİZİ ERDOĞAN GÖSTERDİ’

Türkiye’nin dünyaya söyleyecek çok sözü olduğunu belirten Bakan Soylu, “21’inci yüzyılda bunu yapabileceğimizi hep beraber gördük. Biz burnumuzu Doğu Akdeniz’e sokacaktık da orada enerji arayacaktık. Türkiye’nin bir tek sondaj gemisini oraya yaklaştırmazlardı. Kıbrıs’ta kapalı barajı açık baraj haline getirecektik. Bütün dünyayı ayağa kaldırır, bizi oraya sokmamak için ellerinden gelen bütün fitneyi ortaya koyar, başka türlü saldırılarla bizi meşgul eder ve yapabileceklerimizi bize yaptırmazlardı. Azerbaycan’da kardeşlerimiz Karabağ hançerini göğsünden çıkarırken bizim onlara destek olmamızı engellerlerdi. Ayasofya’yı açarken, Ayasofya’yı açtırmamak için ellerinden gelen bütün fitneleri, ayak oyunlarını ortaya koyarlardı. Etrafımızdaki coğrafyada teröristler var. Yıllardan beri bu ülkenin büyümesini, gelişmesini, huzurunu, güvenini engellemeye çalışan bizzat Avrupa tarafından, Amerika tarafından desteklenen, orada bir devlet kurulması için her türlü oyunun, tezgahın düzenlendiği teröristler var. Biz onlardan izin almadan oraya girecek, orada kendi irademizi gösterecektik. Buna izin verirler miydi? Vermemek için gayret gösterdiler. Ambargo koydular. ‘Tanklarınızı, uçaklarınızı sokamazsınız’ dediler. Artık onlardan hiçbir şey sormadan hareket edebileceğimizi Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye onlara gösterdi. Resulayn’a kadar bütün terör örgütlerini temizleyiverdik. Eskiden olsa bize yapmadıklarını bırakmazlardı” dedi.

‘AYAKLARIMIZIN ÜZERİNDE DURUYORUZ’

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Afrin’de hatırlıyorum. Ambargo koydular, ‘Mühimmatımız bitecek ne yapacağız’ diye düşünürken, bu ülkenin artık eski ülke olmadığını, artık ayaklarının üstünde durduğunu bir şekilde gösterebilecek bir değişmeyi biz, Türk’ün kendi mühendisleri, bizim evlatlarımız en iyi mühimmatları ürettiler, bizim Mehmetçiğimizi orada yalnız bırakmadılar. Allah’a şükür bugün ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Yolculuğumuz yeni başlamıştır. Yıllardır iki ülkenin hemen yanı başımızda otoritesi yok. Suriye’nin ve Irak’ın, bölgelerinde otoriteleri yok. Buna rağmen Türkiye huzur içerisinde. Türkiye’ye toplam 51,5 milyon turist geldi. Pandemiye başladığımızda istihdam 26 milyondu, bugün 32 milyon. Türkiye’nin ihracatı 150 milyar dolardan 254,2 milyar dolara çıktı. Artık üreten bir ülke var. Eksiklerimiz aksaklarımız yok mu? Elbette ki var. Eksiksiz Cenab-ı Allah’tır, bu kadar saldırılara rağmen. Ekonomik, siyasal saldırılara rağmen. Yurt dışında bir moda başladı. Sürekli birtakım dergilerde Türkiye, Cumhurbaşkanımız aleyhinde birileri tarafından fırından çıkarılmış yazılarla propaganda yapılmasına rağmen Türkiye ayaklarının üzerinde durmaktadır. Hepimiz faniyiz ama öyle bir dönemden geçiyoruz ki, nasıl bundan 100 yıl önce bizim ecdadımıza, namusumuzu, ezanımızı, Anadolu’nun güzel topraklarını bıraktığı için dua ediyorsak, 100 yıl sonra da diyecekler ki; ‘Darbe gördüler, her türlü saldırıyı gördüler, ekonomik ambargoları gördüler, 15 Temmuz’u, Gezi olaylarını, 17-25 Aralık’ı gördüler, Amerika’nın ve Avrupa’nın terör örgütlerini nasıl beslediğini gördüler. Pes etmediler, bize güçlü bir Türkiye bıraktılar. Ürettiler, didindiler, çaba gösterdiler. Türkiye’yi bu coğrafyada ayakta tuttular ve güçlü bir ülke bıraktılar’ diyecekler. Bu neslin insanlarına ‘Allah razı olsun onlardan’ diyebilecekleri bir tablo bırakacağız” diye konuştu.

’15 ŞEHİDİMİZİN AY YILDIZLI TABUTLARLA TAŞINDIĞI TÜRKİYE TABLOSUNU YAŞADIK’

Eskiden, vatandaşın, ‘Emekli maaşımı alabilecek miyim’ endişesiyle beklediği anlar olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, “Bankalarda otururlardı. Yağmur, çamur, kış… ‘Ay sonu acaba Türkiye’nin parası olacak mı? Emekli maaşımı alabilecek miyim’ diye endişe içerisinde beklerlerdi. Her gün 15 şehidimizin ay yıldızlı tabutlarla taşındığı, ‘Ne olacak bu mesele’ diye herkesin kafasının karıncalandığı bir Türkiye tablosunu hep beraber yaşadık. Bu ülkede Amerika’dan, Avrupa’dan parmak sallayanları hep beraber gördük. Bu ülkenin başbakanlarına, cumhurbaşkanlarına nasıl hakaret edildiğini, nasıl aşağılandıklarını, iftiralarla karşı karşıya kaldıklarını hep beraber gördük. Özal’a yapmadıklarını bırakmadılar. Rahmetli Demirel’in ailesine, eşine saldırdılar. Kim halkın adına, milletin adına bir şey söylüyorlarsa onu yok etmek için aldıkları talimatı yerine getirmeye çalışıyorlardı. Türkiye, çok zor günlerden geçti. Esas Menderes’i idam etmediler, bu milletin iradesini, geleceğini idam etmeye çalıştılar. Biz neyle mücadele ettiğimizi bilmiyor muyuz? Türklüğümüzü, Müslümanlığımızı kıskaca almaya çalıştılar. On yıllardır bunu yapmaya çalıştılar. İlk kez bir fırsat yakaladık. İlk kez, Cumhuriyet’in ilanından sonra Türkiye kendi ayağını, kafasını kaldırmaya çalıştı. Fırsat vermediler. Çöktüler. İlk kez Avrupa’yı böyle yakaladık” ifadelerini kullandı.