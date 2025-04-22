İçişleri Bakanı Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

TAZİYE ZİYARETİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, babasını kaybeden AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun vefat eden babası Osman Çavuşoğlu (93), 18 Nisan’da Antalya’da toprağa verildi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ziyaret sırasında Çavuşoğlu ailesine başsağlığı dileyerek, “Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır” temennisinde bulundu. Yerlikaya, taziye dileklerinin ardından Çavuşoğlu ailesinin evinden ayrıldı.

KKTC BAŞBAKANINDAN BAŞSAĞLIĞI

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de Alanya’ya gelerek Çavuşoğlu ailesine başsağlığı dileklerini iletti.