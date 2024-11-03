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İçişleri Bakanı Trafik Denetimleri Rakamları Açıkladı

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İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA TRAFİK DENETİMLERİ RAKAMLARINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine dair önemli rakamları kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya’nın yaptığı açıklamada, “24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam: 3 Milyon 8 bin 247 araç denetlendi. Toplam 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldı” dedi.

DENETİMLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Bu denetimlerin, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uyumu sağlamak açısından büyük bir öneme sahip olduğu belirtildi. Bakan Yerlikaya, bu tür denetimlerin sürekliliğinin sağlanmasının, trafik kazalarını azaltacağına ve sürücülerin dikkatini artıracağına inandığını söyledi.

GELİŞMELERİN TAKİP EDİLMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Trafik denetimleri, halk sağlığı ve güvenliği için kritik bir konu olduğu için, bu tür açıklamaların ve verilerin düzenli olarak paylaşılması gerekiyor. Bakanlığın bu alandaki çalışmaları, toplumda bilinç oluşturmayı da hedefliyor.

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