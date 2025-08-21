İçişleri Bakanı, Türkiye’nin Güçlü İradesi Dedi

HIZMETlerle GÜVEN ve HUZUR SAĞLIYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Teşkilat Buluşması’nda, Cudi’de çocukların oynadığını, Gabar’dan petrol fışkırdığını ve Munzur’da hayatın yeşerdiğini belirtti. “Terör artık bu dağların değil, tarihin karanlık bir dipnotudur.” ifadesiyle geçmişe vurgu yaptı. Yerlikaya, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, vesayet zincirlerini kırarak kutlu bir yola çıktıklarını söyledi.

YENİ BİR GÜVENLİK KONSEPTİ

Yerlikaya, ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak icraatla ilerlediklerini, “Biz, karşılaştığı sorunlardan yılıp, korkup kaçanlardan değiliz. ‘Milletimizi hak ettiği yere nasıl taşırız?’ diyenlerdeniz.” açıklamasıyla vurguladı. AK Parti’nin sadece bir siyasi hareket değil, büyük bir inşa hareketi olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin savunma sanayisinde kendi SİHA’sını, TİHA’sını ve füzelerini üreten bir ülke konumuna geldiğini de dile getirdi. Bakan, “Türkiye’nin huzuruna kasteden her yapının karşısında, dimdik duruyoruz” dedi.

SUÇ ORANLARI AZALIYOR

Yerlikaya, Erzurum’da 2022’de 516 olan mal varlığına karşı işlenen suç sayısının 2024’te 99’a, 2025’in 7 ayında ise 29’a düştüğünü kaydetti. “Suçlar azalıyor, aydınlatma oranları artıyor.” diyen Yerlikaya, şu anda “Kişilere karşı işlenen suçlarda” aydınlatma oranının yüzde 99,6 olduğunu belirtti. “Bu yılın ilk 7 ayında, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı ise yüzde 80’e ulaştı.” açıklamasında bulundu.

MİLLETİMİZİN BİRLİĞİ HEDEF ALINIYOR

Yerlikaya, Türkiye’nin artık terörle anılan değil, teknoloji ve yatırımla tanınan bir ülke olmaya kararlı olduğunu dile getirdi. Ülkenin yükselişinin önünde engel olan terör sorununu topraklardan tamamen silme hedefinde olduklarını söyledi. “Aynı bayrağın altında göğsünü siper eden, aynı toprağa can veren milletimizin birliğini bozamayacaklar.” vurgusu yaptı. “Bu kazanımlar, Erzurum gibi vefakar şehirlerimizin sarsılmaz desteğiyle mümkün oldu.” ifadesiyle de bu birlikteliğin önemini belirtti.

SORUMLULUĞUNUZUN FARKINDAYIZ

Yerlikaya, teşkilatların üzerindeki sorumluluğun önemine dikkat çekerek, “AK Parti’nin kadın ve gençlik kolları, bir teşkilatın değil, bir milletin dirilişini temsil eder.” dedi. Gençlere seslenerek, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı’na dönüştürecek olan sizlersiniz.” ifadesini kullandı. “Bu yolda, AK Parti ailesinin fertleri olarak bizler, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz.” şeklinde, birlik ve beraberlik mesajı verdi.