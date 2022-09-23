İçişleri Bakanı, Twitter’dan açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Silopi’de bir PKK’lı teröristin yakalandığını duyurdu.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir PKK’lı terörist yakalandı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, kahraman evlatlarımız yakalıyorlar.” ifadesini kullandı.
DEVRİYE GEZEN JANDARMALAR YAKALADI
Silopi’nin Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde, bir teröristin, bölgede devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandığını belirten Soylu, jandarma ekiplerine tebriklerini iletti.
Bakan Soylu’nun paylaşımında, yakalanan teröristle birlikte ele geçirilen kamuflaj malzemeleri, tabanca, şarjör, gece görüş dürbünü, el bombası ve çeşitli malzemelerin fotoğrafı da yer aldı