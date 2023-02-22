İçişleri Bakanı uyardı: Kesinlikle yasak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hasar tespit çalışmalarındaki sonuçlar nihai sonuçlar değildir, itiraza açıktır. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalara girmek kesinlikle yasaktır. Eşya almak için kısa süreli olsa bile girişler tamamen yasaklandı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Hatay Defne, daha sonra Samandağ merkezli meydana gelen 6,4 ve ardından 5,8 büyüklüklerindeki depremlere ilişkin, “Kamuoyuna bildirdiğimiz gibi 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 18’i ağır olmak üzere 562 vatandaşımız da yaralanmıştır. Dün akşam itibarıyla meydana gelen depremdeki enkazların her birine de ulaşılmıştır” bilgilerini verdi.

Depremin meydana getirdiği yıkımların akabinde arama ve kurtarma çalışmalarının yapıldığını, ardından hem acil yıkılacak binalar hem de ağır hasarlı binalarla ilgili tespit çalışmasının devam ettiğini belirten Soylu, “Bu tespit çalışmasındaki ortaya çıkan sonuçlar, nihai sonuçlar değildir. Bunlar, itiraz edilebilir sonuçlardır. Yani evi orta hasarlı çıkan bir vatandaşımız, ‘benim evimin tekrar değerlendirilmesini istiyorum’ dediği andan itibaren değerlendirilecektir. Bu bugüne ait de bir şey değildir. Bugünden önceki tüm yaşadığımız afetlerde, depremlerde karşı karşıya kaldığımız bir süreçtir ve devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Soylu, evi az hasarlı bir vatandaşın da “tekrar değerlendirilmesini istiyorum, ben orta veya ağır hasar görüyorum” dediği andan itibaren tekrar ekiplerin oraya gideceğini anlattı.

Bu konu sonuçlanana kadar binalarla alakalı herhangi bir işlemin yapılmayacağını bildiren Soylu, “Bunun tersi de söz konusudur. ‘Benim evime orta hasar belirlediği zaman, benim evim sağlamdır’ diyen için de yine aynı tedbir ve aynı süreç işleyecektir” diye konuştu.

“Deprem hareketliliği devam etmektedir”

Bakan Soylu, acil yıkılacak binaların ekipler tarafından hemen yıkılacağını belirterek, “Acil yıkılacak binalara girilmesi yasaktır, kesinlikle… Yani ‘benim orada eşyam var, veya yarım saat, bir saat gireyim’ gibi bir şey söz konusu değildir. Çünkü dün akşamki müstakil deprem ve artçı depremler bize göstermiştir ki bu deprem hareketliliği devam etmektedir. Böyle bir riski almak, böyle bir sorumluluk almak doğru değildir. Bütün kolluk birimlerimize talimat verdik” ifadelerini kullandı.

Ağır hasarlı binalara girmenin de riskli olduğunu vurgulayan Soylu, “Şimdi art arda gelen depremlerden sonra Çevre Şehircilik Bakanlığımızla yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde, bugünden itibaren buradan eşya alınması, buraya kısa sürede girilmesi de yasaklanmıştır. Yani ağır hasarlı binalara da bu saatten sonra girmek yasaktır, yeni bir karara kadar. Çünkü bu riski taşıyamayız, bu sorumluluğu taşıyamayız, bu da doğru değil” diye konuştu.

“Eşya yardımı miktarı açıklanacak”

Süleyman Soylu, eşya yardımı konusunda, “Bu konuda daha önceki uygulamalarımızda olduğu gibi hem AFAD hem de Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız eşya yardımını birlikte yapabilecektir. İki-üç gün sonra da eşya yardımı miktarı açıklanacaktır, elimizde bir miktar var, aslında yılbaşı belirlediğimiz bir miktar. Ama onu nereye, ne kadar götürebiliriz konusunda bir çalışma gerçekleşiyor” bilgilerini verdi.

“O şehrin paydaşlarıyla bir araya gelinecek”

Depremin ardından şehirlerin nereye kurulacağı ve planlamanın nasıl yapılacağı konusunda sorular yöneltildiğini dile getiren Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bizatihi bütün illeri dolaştığını, istişareler ortaya koyduğunu anlattı.

Dün Gaziantep’te yaklaşık 6 saat boyunca hem AFAD’ın bilim kurulunda çalışan hocalarla hem de diğer üniversitelerden hocalarla özellikle her ilin tek tek değerlendirilerek nerede olabileceğine yönelik bir çalışma ortaya koyduklarını aktaran Soylu, bir gün önce de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Maden Tetkik ve Arama ile bu çalışmayı yürüttüklerini söyledi.

Şimdi bir adım daha attıklarını dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

“Burada bütün valilerimize söyledik. İl çevre ve şehircilik müdürlükleriyle, AFAD müdürleri de yanında olmak kaydıyla o şehrin paydaşlarıyla bir araya gelinecek. Kimler? Belediye başkanları, milletvekilleri, sanayi ve ticaret odaları, esnaf odaları, il kanaat önderleri, ilin teknik odalarıyla bir araya gelinecek. Bunu da 48 veya 72 saat içerisinde yapmaları konusunda bir salık verdik. Her ilde ve her ilçede onların da geçmişte yaptığı değerlendirmeler, bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın taslak olarak hem zemin etütlerini gerçekleştirdiği, hem de taslak olarak öneri olarak ortaya koyacağı, onların önerileri olarak koyacağı değerlendirmeler karşılaştırılarak bir sonuca varılacak.”