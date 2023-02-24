İçişleri Bakanı uyardı: Yanından dahi geçmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesindeki binaların yanından dahi geçilmemesi gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.

Ağır hasarlı ve yıkılacak binalarda kesinlikle eşya alınmaması gerektiğini söyleyen Soylu, artçıların devam ettiğini ve bu binaların yanından dahi geçilmemesi gerektiğinin uyarısında bulundu.