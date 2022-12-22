İçişleri Bakanı: Uyuşturucu ticareti PKK’nın kontrolünde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ticaretinin önemli bir kısmının terör örgütü PKK’nın elinde olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu yıl 110 milyon kök kenevir yakaladık. Bunlar PKK terör örgütünündür. Bunların Avrupa’da net 2 milyar dolar uyuşturucu gelirleri var. Uyuşturucu ticaretinin önemli bir bölümü PKK terör örgütünün elinde” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Polis Müzesi’nde düzenlenen ‘Madde Bağımlılığı ile Mücadele Çalıştayı’na katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, çalıştayın 5 ayak üzerine konumlandığını bildirerek, “Bunlardan 1’incisi arzla mücadele. 2’nci eğitim önleme faaliyetleri. Gençlerimizi, nesillerimizi, aileleri bununla ilgili uyarmak ve mümkün olduğunca bundan uzak tutmak. 3’üncüsü ise rehabilitasyon. Bu illete bulaşmış insanları kurtarmaya yönelik, ailelere destek olmaya yönelik 3’üncü bir ayak. 4’üncü ayak ise aile tarafı. En sonunda da bir değerlendirme oturumu var. Toplam 5 oturumda bu çalıştayı tertipledik” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümlerle ilgili, “2017’de Türkiye’de uyuşturucuya bağlı direk ölümler 941’dir. Bu sayı bizim için ciddi bir alarmdı. 941 ölüm bugün 270’e düştü. Bu sayı 2021’in sayısı. 2022 itibarıyla bu sayı 146, 3-4 ay sonra adli tıp verileri de geldiği zaman da inanıyorum ki bu sayı 2021’in de altına düşmüş olacak” dedi.

‘1107 UYUŞTUCU ŞEBEKESİNİ ÇÖKERTTİK’

Soylu, uyuşturucu ile mücadele alanında haftada 5 bin 500 ila 6 bin arasında kişinin gözaltına alındığını belirterek, “Bu mücadeleye bir kez bile samimiyetle yaklaşmayan muhalefet, ‘bu nasıl bir şeydir’ diyor. Biz bunu 240 bin operasyona çıkararak haftada 5-6 bin gözaltı yaptık. Bunların yüzde 40’ı satıcı. Bütün bu baskılarımız, uyuşturucu ve imal ticaretine ilk kez bulaşanların sayısı 2019’da 19 bin iken, bugün 14 bine düştü. 2017’den beri 1107 uyuşturucu şebekesini çökerttik. Geçmiş yıllarda yakaladığımız eroin miktarı 5,5 ila 6 ton civarındadır. 2-3 senedir üst üste yaptığımız 20-22 tonluk eroin yakalamaları, eroinin rotasını Akdeniz’e kaydırdı. Türkiye’nin ortaya koyduğu bu mücadele, eroinin rotasını değiştirdi. 2 rota daha değişti. Bunlardan bir tanesi, Suriye’de üretilen ‘captagon’un rotasının değişmesi. Diğeri de büyük bir bölümü Avrupa’da üretilen ‘bonzai’nin rotasının değişmesidir” diye konuştu.

‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesine ilişkin konuşan Soylu, “Projeyle şu ana kadar 1 milyon 500 bin anneye ulaştık. Fakat bu yeterli değil. Bize düşen bunu daha da artırmak. Önümüzdeki 5-6 ay içerisinde halk eğitim merkezleri dahil olmak üzere; veliler, öğrenciler ve öğretmenlerle beraber 25 milyon insana ulaşacağız. Bu sayıya büyük bir adımla, iyi bir çalışma ve seferberlikle bu sayıya ulaşacağız” dedi.

‘KANUN ÇALIŞMASI YAPILIYOR’

Uyuşturucu kullananların sayısını yıl sonunda açıklayacaklarını söyleyen Soylu, “Bizde nasıl ticaret suçundan ve imal suçundan kayıtlar varsa aynı şekilde kullanım suçundan da kayıtlarımız vardır. Yakalamalarımız, sahada baskımız çok fazla artmasına rağmen Türkiye’de yıllık kullanım rakamlarının hangi eğride gittiğini de yıl sonunda milletimizle paylaşacağız. Yani, hem veriler hem de bütün kurumların ortak tecrübeleri üzerinden 2023’te de çok ciddi bir politika belgesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir çalışmaya imza atacağız. Bu konuda bir kanun çalışması da yapılıyor. Özellikle bazı maddeler konusunda. Çünkü metamfetamin konusunda ciddi bir baskıyla karşı karşıyayız” diye konuştu.

Çalıştaydan beklentileri hakkında da konuşan Soylu, “1’incisi özellikle rehabilitasyona ulaşabilecek çeşitliliğin artması gerektiğini düşünüyoruz. 2 eğitim, ev önleme faaliyetleri konusunda dünyadaki yeni metotlar nelerdir? Biz neler yapıyoruz ve neler yapmamız gerekiyor? 3 arzla mücadele konusunda yapabileceklerimiz. Özellikle aileler konusunda hep birlikte neler yapabiliriz? Annelere ve babalara destek konusunda, onların toplumdan izole olasını engelleyecek ve aile yapısını ayakta tutabilecek bir anlayışla neler yapabiliriz? Bu konuda çalışmalarımız da var. Bütün bunların çıktıları ve değerlendirmeleri burada kıyas edilecek” dedi.