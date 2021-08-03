İçişleri Bakanı yangın bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla’da yangın bölgesine gelerek son durumu değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece gündüz yangın bölgelerinde olduklarını belirterek, “Sadece yangınlar sönene kadar değil, aynı zamanda tüm hasarlar telafi edilene kadar burada olacağız. Sizinle beraberiz, tüm arkadaşlarımızla beraberiz.” dedi.

Muğla’da yangın bölgelerindeki incelemelerini sürdüren Soylu, Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi’ndeki bir kahvehanede vatandaşları ziyaret etti.

Bakan Soylu, sabah saatlerinden itibaren yangına havadan müdahaleye yeniden başlandığını, 4 gün Antalya’da kaldığını, iki gündür de Muğla’da olduğunu söyledi.

Büyük bir afetle karşı karşıya olunduğunu aktaran Soylu, “Allah beterinden korusun. Hayvan, ağaç, can kayıplarımız var, hepsinde emeğinizin olduğunu biliyorum. Köylümüzün, vatandaşlarımızın hepsinin emeği var. Yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz Kavaklıdere başkanımız da burada. Diğer vatandaşlarımız da burada. Tüm kurumlarımız elimizden, elinden geleni yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da iki saate bir bizi arıyor, ne noktada olduğumuzu ifade ediyoruz.” diye konuştu.

Mümkün olduğunca havadan ve karadan, ormancılarla tüm birimlerle beraber ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Soylu, rüzgarın söndürme çalışmalarında aleyhlerine olduğunu bildirdi.

“MİLAS’TA DA HAVADAN VE KARADAN ETKİLİ BİR MÜCADELE YAPILIYOR”

Soylu, kuru hava ve yüksek sıcaklıkların da söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirterek, şöyle konuştu:

“Bir, iki gün daha böyle mücadele edeceğiz. İnşallah perşembeden sonra meteoroloji, rüzgarın biraz daha duracağını söylüyor. İnşallah öyle olur. Önemli olan yerleşim yerlerine tam gelmeden müdahale edebilmeyi sağlayabilmek. Havadan karadan devam ediyoruz. Burada sizi sonuna kadar yalnız bırakmayacağımızı bilmenizi istiyorum. Gece gündüz buradayız, sadece yangınlar sönene kadar değil, aynı zamanda tüm hasarlar telafi edilene kadar burada olacağız. Sizinle beraberiz, tüm arkadaşlarımızla beraberiz. Valimiz, belediye başkanımız, ormancımız hep beraberiz. Ben, Kültür ve Turizm Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, üç bakan buradayız.”

Diğer bakanların da Antalya’daki yangın bölgesinde çalışma yaptığını ve sürekli temas kurduklarını belirten Soylu, güçleri yettiğince ey birliğiyle vatandaşla beraber olduklarını söyledi.

“Kimi yerde köylülerimiz kimi yerde ormancılarımız kimi yerde itfaiyecilerimiz kimi yerde TOMA’larımız önde oluyor. Hep beraber mücadele ediyoruz. Sabrınıza ve metanetinize de minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Allah razı olsun. Çayınızı içeceğiz, burada söyleyeceklerinizi dinleyeceğiz. Buradan Milas’a geçeceğiz. Milas’ta da şu anda havadan ve karadan etkili bir mücadele yapılıyor. Bir nokta kontrol altına alındı, tamamen söndürüldü. Diğer noktada batı kesiminde harlama var. Ona da havadan uçaklarla müdahale ediyoruz. İnşallah akşama kadar bir sonuca varırız, Allah yardımcımız olsun.”