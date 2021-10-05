İçişleri Bakanı: Yeni bir rakam veriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eli kanlı terör örgütü PKK’nın eleman sayısının 181’e indiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün birilerinin medet umduğu PKK’nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181’e inmiştir.” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.
Bakan Soylu’dan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Soylu, “Bugün birilerinin medet umduğu PKK’nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181’e inmiştir.” ifadelerini kullandı.