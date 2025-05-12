İçişleri Bakanı Yerlikaya: 160 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANINDAN DOLANDIRICILARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 402 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 160 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 73’ü tutuklandı, 87’si hakkında adli kontrol kararı verildi.” ifadelerini kullandı.

DOLANDIRICI ŞEBEKELERE KARŞI YÜRÜTÜLEN MÜCADELE

Operasyonlar, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Yerlikaya, yürütülen bu çalışmaların dolandırıcılık faaliyetlerine karşı önemli bir adım olduğu vurgusunu yaptı.

GÖZALTI SAYISI VE YASA DIŞI FAALİYETLER

Yakalanan şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleri değişkenlik gösteriyor. Bakan, bu şebekelerle ilgili olarak yürütülen her türlü soruşturmanın devam edeceğini ve adalet sisteminin dolandırıcılara karşı kararlı bir şekilde tavır alacağını belirtti.