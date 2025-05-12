İçişleri Bakanı Yerlikaya, 73 Tutuklama Açıkladı

İŞLEME ALINAN DOLANDIRICI ŞEBEKELERİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik 160 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütüldüğünü belirtti. Yapılan çalışmalarda, Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli gibi illerde, 402 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 160 şüphelinin yakalandığı aktarıldı.

TUTUKLANAN VE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Yerlikaya, gözaltına alınan şüphelilerden 73’ünün tutuklandığını, 87’sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti. Şüphelilerin, kendilerini “kamu görevlisi” olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıkları, ayrıca sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yerlikaya, dolandırıcılık faaliyetlerine katılan şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğunu belirterek, operasyonda görev alan kamu görevlilerine teşekkür etti.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, açıklamasında “Güvenlik güçlerinizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Bu açıklama, bakanlığın dolandırıcılık ile mücadelede gösterdiği kararlılığı ortaya koyuyor.