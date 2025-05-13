İçişleri Bakanı Yerlikaya: 84 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’NIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada Şanlıurfa merkezli olarak 25 ilde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan kişilere odaklanıldığını belirtti. Bu dolandırıcıların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttığını ifade eden Bakan, “116 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlendiğimiz operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı” şeklinde konuştu.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Operasyonların başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi dolayısıyla önümüzdeki süreçte böyle olayların önlenmesi ve mağdurların korunması için gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı. Bakan Yerlikaya, bu tür dolandırıcılıklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Açıklamasında sosyal medya üzerinden de farkındalık yaratmanın önemli olduğu mesajını veren bakan, dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını ve resmi kurumların iletişim kanallarını kullanmalarını tavsiye etti. Böylece dolandırıcılık faaliyetlerinin azaltılmasının temeli atılmış olacak.