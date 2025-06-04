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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 93 Şüpheli Yakalandı

BİLİŞİM SUÇLARINA YÖNELİK OPERASYONLAR YAPILDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında organize edilen 10 il merkezli operasyon sonucunda 93 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şüpheliler arasında 24 kişinin tutuklandığı da belirtildi.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERİN SAYISI ARTACAK

Operasyonlarla birlikte puanlanan bilişim suçlarıyla ilgili yakalamaların devam etmesi bekleniyor. Bakan Yerlikaya, bu tür suçlarla etkin bir biçimde mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

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