İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıklama Yaptı

ULUSLARARASI ARAMALARDA BAŞARI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada “Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız M.S. ve H.A. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.” ifadelerini kullandı. Bu durum, uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha gösteriyor.

GÜVENLİK VE İADE SÜREÇLERİ

Yakalanan şahısların Türkiye’ye iadeleri, güvenlik süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğini ortaya koyuyor. Yerlikaya, bunun öneminin altını çizerken, ülkenin güvenliği için gereken adımların atıldığını vurguladı. Bu tür operasyonlar, ülke sınırları içinde güvenliği sağlamak açısından kritik bir öneme sahip.