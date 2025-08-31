İçişleri Bakanı Yerlikaya Çalışıyoruz

İÇİŞLERİ BAKANI GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İçişleri ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve himayeleriyle kara vatanda, mavi vatanda ve siber vatanda bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedeflerine ulaşmak, aynı zamanda bu yüzyılı huzurun yüzyılı yapmak noktasında gece gündüz demeden çalışıyoruz.” ifadesini kullandı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliğiyle düzenlenen “TEKNOFEST Mavi Vatan” etkinliği, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda devam ediyor. Yerlikaya, etkinlikte, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan bu organizasyonu ziyaret etti.

TEKNOFEST’TE ÜRÜNLERİ İNCELEDİ

Etkinlik alanında ilk olarak stantları gezen Yerlikaya, Türkiye’nin deniz teknolojileri alanındaki ürünleri ve gelişmeleri hakkında bilgi aldı. TAİS Gemi İnşa ve Teknoloji standını ziyaret eden Yerlikaya, askeri donanma gemi inşasında kullanılan yenilikçi ve teknolojik çözümleri inceledi. Daha sonrasında İçişleri Bakanlığı’nın TEKNOFEST Mavi Vatan standını ziyaret eden Yerlikaya, burada Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın denizaltı çözümleri ile su altı araçları hakkında bilgi aldı. Etkinlik sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektiren Yerlikaya, Savarona Yatı’na da ziyarette bulundu. Burada yatın tarihine dair bilgiler aldı ve Türk donanmasının önemli gemilerinden TCG Nusret’i de ziyaret etti.

DENİZDE GÜVENLİĞİ TEMİN ETMEK GEREKEN BİR KONUDUR

Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisini ziyaret ederken basın mensuplarına açıklama yaptı. “TEKNOFEST buluşmalarının ünü sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın her yerinde çok büyük bir iz bırakıyor.” diyen Yerlikaya, Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki başarılarını da vurguladı. “Sadece kendi tedarikimiz değil, hem savunma sanayimizde hem de İçişleri olarak iç güvenlik birimlerimizdeki tedariklerimiz, hem kendi kullanımımız hem de ihracatla ilgili rakamları göğsümüzü kabartıyor.” şeklinde konuştu. İçişleri Bakanlığı kurumları olarak denizlerdeki huzur ve güvenle ilgili gereken her şeyi yaptıklarını belirten Yerlikaya, “Sahil Güvenlik Komutanlığı, dünyada en başarılı, en gözde komutanlıklardan birisi.” dedi.

KORVETİN ÖZELLİKLERİ VURGULANDI

Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görevlerini de aktardı. “470 bin kilometrekare mavi vatanda öncelikle huzur ve güvenliği temin etmek, sonra kaçakçılıkla mücadele ve diğer suçların denizde olanlarıyla mücadele etmek görevimizdir.” ifadesini kullandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı korveti hakkında da bilgi veren Yerlikaya, “İçinde bulunduğumuz korvet, yaklaşık 90 metre uzunlukta. On yaşındaki bu korvet, yüzde 70’e yakın yerli üretim oranıyla, en gözde gemilerimizden birisidir.” şeklinde konuştu. TEKNOFEST Mavi Vatan’ı ziyaret eden vatandaşlara da teşekkürlerini ileterek, “İçişleri ailesi olarak çalışmaya devam edeceğiz.” diye ifade etti.