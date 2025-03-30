İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Protesto Açıklaması

PROTESTOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB’ye yönelik operasyonlar sonucunda başlayan protestolarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Taş Bina Kültür Sanat Merkezi’nde Konya Valisi İbrahim Akın ve yerel protokolle bayramlaşmasının ardından AK Parti Konya teşkilatı mensuplarıyla bir buluşma gerçekleştiren Yerlikaya, Türkiye’nin bayram öncesi son 10 günde kritik sınavlardan geçtiğini ifade etti. “İstanbul’da cumhuriyet savcılığının yapmış olduğu bir soruşturma, onun akabinde gözaltı ve nihayetinde ilk muhakemedeki tutuklamalar sonucunda bildiğiniz gibi ana muhalefet bir çağrıda bulundu, insanları sokaklara çağırdı” diyerek yaşanan durumu özetledi.

DEMOKRATİK HAKLAR VURGUSU

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanı olarak her zaman toplama ve gösteri yapma gibi demokratik hakların önemini vurguladı. “Bu siyasal iklimde, bu özgürlük ortamında herkes aynı şeyi düşünebilir mi? Düşünemez.” diyerek, çok sayıda siyasi partinin bulunduğunu ve her birinin ülkeye hizmet etme sorumluluğu olduğunu belirtti. Ayrıca, bu süreçte dil ve davranışların yasalara ve etik değerlere uygun olması gerektiği üzerinde durdu.

YASAL MİTİNGLER VE PARTİLERİN SORUMLULUKLARI

Maltepe’deki mitingin yasalara uygun olarak gerçekleştirildiğini hatırlatan Yerlikaya, “2024 yılında bize yapılan müracaatların yüzde 96’sına izin verdik. Tıpkı dün Maltepe’de olduğu gibi” dedi. Tüm siyasi partilerin Türkiye’nin bekası için çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, “sosyal bölücüğe” geçit verilmemesi gerektiğini dile getirdi. Son günlerde CHP’nin boykot çağrılarını eleştirirken, ekonomik açıdan ülkeye katkıda bulunan şirketler için yapılan boykotları anlamakta zorlandığını ifade etti.

BOYKOT ÇAĞRILARINA TEPKİ

Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gelirlerinin, o şehirdeki şirketlerden elde edilen vergilerle sağlandığını hatırlatarak, “Derdiniz ne o zaman? ‘Beni sevmiyor, benim gibi düşünmüyorsan boykot ederim’ demek ne anlama geliyor?” diye eleştiride bulundu. Siyasi rekabetin sağlıklı yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, boş yere mücadele etmek yerine, ahlaklı ve kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirtti. “23 yıldır olduğu gibi bu ülkeye ve millete yakışan siyaseti öğretmeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.