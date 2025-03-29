İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Sürücülere Uyarı

YOL SEVGİLERİMİZİ BULUŞTURUYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili yolculukları öncesi sürücülere seslendi. Yerlikaya, “Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” diyerek trafik güvenliğine dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, son beş yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde, 483 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 331 vatandaşın da yaralandığını hatırlattı. Bayram tatilinde yola çıkan sürücüler için “Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz” dedi.

TRAFAİK KURALLARINA UYALIM

Bakan Yerlikaya, bayram için yola çıkacak olan vatandaşların trafik kurallarına uymaları gerektiğinin altını çizerken, “Ölümlü trafik kazalarında ‘aşırı hızdan sonra en önemli etkenlerin başında, şerit izleme, değiştirme, geçiş önceliği, arkadan çarpma, dönüş kuralları ve kırmızı ışık ihlali geliyor. Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Asla aşırı hız yapmayalım” şeklinde uyardı. Ayrıca, emniyet kemeri takmanın önemini vurgulayarak, “Yorgun ve uykusuzken direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun” ifadelerini kullandı.