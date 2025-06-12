İçişleri Bakanı Yerlikaya Detayları Paylaştı

BAKAN YERLİKAYA’DAN KİLİT AÇIKLAMALAR

Son zamanlarda başarılı operasyonlar gerçekleştiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kritik bir durumu X hesabından kamuoyuna duyurdu. Bakan, kırmızı bültenle aranan beş şüphelinin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini bildirdi. Yerlikaya, “Kırmızı Bültenle Aradığımız 5 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Bizden Kaçamayacaklar. Bu kabinedönemimizde 369 suçlunun ülkemize iadesini sağladık” ifadelerini kullandı.

KAYIT ALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç. ile ulusal düzeyde aranan İ.K. ve G.Y. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalandı ve Türkiye’ye geri getirildi. Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol Europol Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda; hangi bültenle aranırsa aransın ve kaçtığı ülkeye bakılmaksızın terör örgütü üyeleri, organize suç örgütü mensupları ve uyuşturucu tacirlerini tek tek yakalayıp ülkeye getirmeyi sürdürecek.

TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR

Bakan Yerlikaya, “Türk Polisinden kaçamayacaklar” diyerek güvenlik güçlerine olan inancını dile getirdi. Adalet Bakanlığı’na ve operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Yerlikaya, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Artvin ve Ardahan İl Emniyet Müdürlüklerini de tebrik etti.