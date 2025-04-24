İçişleri Bakanı Yerlikaya Durumu Aktardı

BEYAZ MİNİBÜSLERİN DEPREM SÜRECİNDEKİ ROLÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından son durumu aktarıyor. Bakan Yerlikaya, artçı sarsıntıların sayısının oldukça azaldığını ve özellikle depremden 12 saat sonra 4’ün üzerinde bir şiddette deprem olmadığını belirtiyor.

VATANDAŞLARIN BARINMA İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

İçişleri Bakanı, yaptığı açıklamada, “Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde. Depremden 12 saat sonra 4’ün üzerinde deprem olmadı. 101 bin vatandaşımızın barın ihtiyacını camilerde ve sosyal alanlarda karşıladık. Bugün de vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” dedi. Ayrıca, “Depremin ilk anından beri, devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmıştır. Depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. Ayrıntılar geliyor.