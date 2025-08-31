İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Güvenliğe yönelik sürekli çalışıyoruz.” dedi. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği devam ediyor. Yerlikaya, deniz teknolojileri hakkında bilgi aldı. Tedarik rakamları göğsümüzü kabartıyor. Türkiye, dünya genelinde iz bırakıyor. Güvenlik çalışmalarını en iyi şekilde sürdürüyoruz

YERLİKAYA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İçişleri ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve himayeleriyle kara vatanda, mavi vatanda ve siber vatanda bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedeflerine ulaşmak, aynı zamanda bu yüzyılı huzurun yüzyılı yapmak noktasında gece gündüz demeden çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilen “TEKNOFEST Mavi Vatan”, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenleniyor. Yerlikaya, etkinlikleri ziyaret ederek Türkiye’nin deniz teknolojileri alanındaki ürünleriyle ilgili bilgi aldı.

DENİZ TEKNOLOJİLERİNE YENİLİKLER

İlk olarak stantları gezerek TAİS Gemi İnşa ve Teknoloji standına giden Yerlikaya, askeri donanma gemi inşasındaki yenilikçi çözümleri inceledi. Daha sonra İçişleri Bakanlığı’nın standına geçerek, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın denizaltı çözümleri ve su altı araçları hakkında bilgilendirmelere katıldı. Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafları çektiren Yerlikaya, Savarona Yatı’nı ziyaret etti ve Türk donanmasının önemli gemilerinden olan TCG Nusret’i de gördü.

SAVUNMA SANAYİSİNDE BAŞARILAR

Bakan Yerlikaya, “TEKNOFEST buluşmalarının ünü sadece bizim ülkemizde değil dünyanın her yerinde çok büyük bir iz bırakıyor.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki başarısına vurgu yapan Yerlikaya, “Sadece kendi tedarikimiz değil, hem savunma sanayimizde hem de İçişleri olarak iç güvenlik birimlerimizdeki tedariklerimizin her biri, hem kendi kullanımımız hem de ihracatla ilgili rakamları da göğsümüzü kabartıyor.” dedi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın dünyada en başarılı komutanlıklardan biri olduğunu belirten Yerlikaya, “Denizlerimizdeki can güvenliği ve arama kurtarma ile ilgili olan görevimizi de dünyada en iyi yapan teşkilatlardan birisiyiz.” şeklinde konuştu.

KORVET HAKKINDA BİLGİLER

Açıklamasında Sahil Güvenlik Komutanlığı korvetini de gündeme getiren Yerlikaya, “İçinde bulunduğumuz korvet yaklaşık 90 metreye yakın uzunlukta. On yaşındaki bu korvet, bizim yüzde 70’e yakın kendi yerlilik oranıyla ürettiğimiz en gözde gemilerimizden biridir.” ifadelerini kullandı. TEKNOFEST Mavi Vatan’ı ziyaret eden vatandaşlara teşekkür eden Yerlikaya, son olarak iç güvenlik ve teknoloji alanında yapmaya devam edeceklerini vurguladı. “Allah’ın izniyle teknoloji dünyada nereye gidiyorsa, biz savunma sanayinde, iç güvenlikte ve diğer her sektörle ilgili teknolojinin sunduğu tüm nimetleri, aziz milletimizle beraber en güzel şekilde kendi envanterimize ve dostlarımıza kazandırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuşmasını tamamladı.