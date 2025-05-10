İçişleri Bakanı Yerlikaya, Huzur Olmadan Kalkınma Olmaz Dedi

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’NIN KONUŞMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İnşallah bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşacağız çünkü biliriz ki huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz” diye belirtti. Yerlikaya, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) İstanbul’da düzenlediği etkinlikte konuştu. Bakırköy’deki programda, Yerlikaya’nın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve diğer davetliler yer aldı.

AHLAK VE ADALET VURGUSU

Programda konuşan Yerlikaya, ticaretin toplumsal kalkınmaya hizmet ettiğini vurgulayarak, “Ticaretin bireysel zenginlikten çok, toplumsal kalkınmaya hizmet ettiği nice örneklere sahibiz. Hilf’ül-Fudul, Peygamber Efendimiz’in genç yaşta dahil olduğu ve haksızlığa karşı adalet için kurulan bir birliktir. Bu kadim miras bizlere gösteriyor ki güçlü olmak için zengin olmak yetmez; güçlü olmak, ahlaklı ve adil olmakla mümkündür” dedi. Gücün sadece zenginlikle elde edilemeyeceğine dikkat çekti.

OMUZ OMUZA ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Bakan Yerlikaya, küresel finans ağları ve üretim zincirlerinin yeni bir iş birliği anlayışını zorunlu kıldığını ifade etti. “Bugün küresel ölçekte kurulan finans ağları, üretim zincirleri, stratejik birliktelikler bizlere daha fazla iş birliği, daha fazla ortak vizyonla hareket etme zorunluluğu yüklüyor. Çünkü ancak omuz omuza vererek bu çağın meydan okumalarına karşı durabiliriz” dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonunun her alanda daha güçlü bir ülke inşasını hedeflediğini belirten Bakan Yerlikaya, “Türkiye, son çeyrek asırda bölgesel bir aktörden küresel bir oyun kurucuya dönüşmüştür. Dolayısıyla bizlere düşen kendimizi geliştirmek ve bu küresel yarışta söz sahibi olmaktır” diye ekledi.

GÜVENLİK POLİTİKALARI VE HUZUR VURGUSU

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü güvenlik politikalarına değinerek, “Inşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealimizi gerçekleştirerek, bu yüzyılı Türkiye’nin yüzyılı yapacağız. Bizler, milletimizin huzurunu daim kılmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

KALKINMA VE GÜVEN ORTAMI

Bakan Yerlikaya, ekonomik büyüme ve güven ortamının birlikte ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, “Huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz. O nedenle güven iklimini korumak ve geliştirmek birinci vazifemizdir” dedi.

ORGANİZE SUÇLA MÜCADELEDE GEREKEN ADIMLAR

Yerlikaya, organize suçla mücadelede elde edilen başarıları paylaşarak, “Hamdolsun, kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadele neticesinde; organize suç yapılarının inlerine girmiş, suç odaklarına darbe üstüne darbe indirilmiştir. Bizim amacımız sadece suçla mücadele değil, aynı zamanda huzurun sürdürülebilir hale gelmesidir” dedi.