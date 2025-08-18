Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Huzura Dikkat Ediyor

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’NIN ZİYARETİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırşehir’e çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla geldi. Ziyaret sırasında, Kırşehir Valiliğinde protokol üyeleriyle bir araya geldi. Esnafı ziyaret eden Bakan Yerlikaya, vatandaşlarla sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Ayrıca, düzenlenen “Türkiye’nin Huzuru Toplantısı”na katılarak Kırşehir’in asayiş durumu ve yürütülen güvenlik çalışmalarını konuştu.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI VE MÜCADELE

Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının huzur için mücadelesine sürekli devam ettiğini ifade etti. “Türkiye’nin dört bir yanında iç güvenliği sağlamak, kamu düzenini korumak ve vatandaşların huzur içinde yaşamasını temin etmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye belirtti. Ayrıca, sadece ülke içinde değil, sınır ötesinde de organize suç örgütleri ve terör yapılanmalarıyla etkin mücadele ettiklerini vurguladı.

İÇ GÜVENLİK VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

İç güvenliğin sağlanması ve huzurun oluşmasının rastlantı olmadığını ifade eden Yerlikaya, “Büyük bir emek, fedakarlık ve kararlılıkla mümkün olduğuna dikkat çekiyoruz” dedi. Terör örgütlerinden organize suçlara, uyuşturucu tacirlerinden siber tehditlere kadar geniş bir suç yelpazesinde aralıksız mücadele ettiklerini de sözlerine ekledi. Uluslararası iş birliklerini güçlendirdiklerini belirten Bakan, son olarak Gürcistan ile yapılan ortak operasyonda kırmızı bültenle aranan bazı şüphelilerin yakalandığını duyurdu. Bakanlık, suç ve suçluyla mücadelenin tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunun altını çizerek, “Huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliği için mücadeleye kesintisiz devam edilecek” mesajını verdi.

