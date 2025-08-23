İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Huzurlu Türkiye hedefindeyiz.” dedi

KARDEŞLİK VURGUSU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Artık kardeşliğimizi büyüttüğümüz yeni bir döneme girdik. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, terörsüz bir Türkiye’ye, terörsüz bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi. Yerlikaya, şehir merkezindeki bir salonda düzenlenen “Türkiye’nin Huzuru Toplantısı” sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan, Bakanlık olarak en temel görevlerinin ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. “Huzur ve güveni sağlarsak 86 milyon hep birlikte birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

TERÖRÜN ETKİLERİ

Yerlikaya, terörün yıllar boyunca sadece canları hedef almakla kalmadığını, milletin birliğini de saldırıya maruz bıraktığını vurguladı. “Baskıyı, şiddeti ve zulmü reva gördü. Üretime, altyapıya, milletimizin refahını artıracak yatırımlara harcanabilecek kaynakların israfına yol açtı.” şeklinde konuştu. Bakan, bu acı dolu günlerin geride kaldığını belirterek, terörsüz bir Türkiye hedefini yineledi.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE DEĞİNDİ

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak trafik güvenliğini sağlamanın da birincil görevleri arasında olduğunu ifade etti. “Geçen yıl 6 bin 351 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Bu rakam her gün 17,4 insanımızın trafik kazalarında kaybedildiği anlamına geliyor.” dedi. Bakan, trafik güvenliğinin toplumsal güvenliğin bir parçası olduğunu belirterek, “Trafik güvenliği, kazaların önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması için alınan teknik, hukuki, sosyal ve idari önlemlerin bütünüdür.” dedi. Ayrıca, trafikte aşırı hızın bir ailenin hayatını karartabileceğini vurguladı.

ARTVİN’DE ORGANİZE SUÇLA MÜCADELE

Yerlikaya, Artvin’de 6 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 70 kişinin tutuklandığını belirtti. “Asayiş suçlarıyla mücadelede aldığımız tedbirler suç sayılarını azalttı.” diyerek, 2022’deki evden hırsızlık olaylarının sayısının bu kabine döneminde yüzde 80 düştüğünü aktardı. Ayrıca 702 kişiyi yakaladıklarını ve 235 kişinin son 7 ayda eş zamanlı yakalandığını da sözlerine ekledi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Bakan, gençlerin geleceğini tehdit eden uyuşturucu uyuşturucunun önlenmesi amacıyla kapsamlı bir strateji izlediklerini söyledi. “Artvin’de bu kabine döneminde 593 kilogram uyuşturucu ve 30 bin 838 kök kenevir ele geçirdik.” diyerek, 32 kişinin tutuklandığını kaydetti. Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’nın güçlü kurumsal kapasitesiyle, insan odaklı bir bakış açısı ile güvenliği sağlamak adına çalıştıklarını vurguladı. “Artvin’in huzuru, Türkiye’nin huzurudur.” diyerek sözlerini tamamladı.