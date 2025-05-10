İçişleri Bakanı Yerlikaya, İki Şahıs Yakalandı

İKİ ŞAHIS YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol Kırmızı Bültenle Rusya’da, Yeşil Bültenle Gürcistan’da aranan iki şahsın yakalanma sürecini duyurdu. Bakan Yelikaya, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, uluslararası alanda “Uluslararası Terörizm” suçundan aranan L. R.’nin Hatay’da, Gürcistan’ın çıkardığı Yeşil Bültenle “Organize Suç Örgütü Üyeliği” suçundan aranan B. P.’nin ise Antalya’da ele geçirildiğini belirtti.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

Bakan Yerlikaya, yakalama operasyonlarına dair detayları paylaştı. “Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Hatay, Antalya İl Jandarma Komutanlıklarının ortak çalışmaları sonucunda operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonları koordine eden Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Göç İdaresi Başkanlığımıza ve bu başarılı operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamıza tebriklerimi sunuyorum.” dedi. Yerlikaya, uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.