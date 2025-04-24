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İçişleri Bakanı Yerlikaya: “İstanbul’da 101 Bin Üzeri Barınma Talepleri.”

İSTANBUL’DA BARINMA TALEPLERİ KARŞILANDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul’da barınma taleplerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Yerlikaya, “İstanbul’da toplamda 101 binin üzerinde vatandaşımızın barınma talepleri karşılandı.” ifadesini kullandı. Bu durum, İstanbul’da barınma ihtiyacının karşılanması açısından atılan adımların etkisini ortaya koyuyor.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

İstanbul’da gerçekleştirilen barınma çalışmalarının hiç durmadan devam ettiği vurgulandı. Bakan Yerlikaya, bu süreçte vatandaşların ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için gerekli adımların atıldığını dile getirdi. Bu sayede, hem barınma ihtiyacının çözüme kavuşturulması sağlanıyor hem de vatandaşların huzur içinde yaşaması hedefleniyor.

GELECEK HIZLANDI

Barınma taleplerinin karşılanması, gelecekte benzer ihtiyaçların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını da hızlandıracak. Yerlikaya, devletin bu konuda aldığı önlemlerin önemine dikkat çekti ve halkın güvenli bir şekilde barınma ihtiyacını karşılama konusundaki kararlılığını ifade etti.

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